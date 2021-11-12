Misafir dizisi Buğra Gülsoy bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Hazal Kaya ile yaşları dikkat çekti…
“Misafir” dizisinde yer alan Buğra Gülsoy kaç yaşında? Gerçeği duyanların inanamadığı partner Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy’un yaş farkı dikkat çekti. İşte tüm detaylar…
FOX Tv’de başlayan Misafir dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Buğra Gülsoy ve Hazal Kaya, yaşları ile hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Reyting rekorları kıran Misafir dizisi ile ekranlara gelen yetenekli oyuncu Buğra Gülsoy ve Hazal Kaya, sergiledikleri performans ile göz dolduruyor. Ayrı ayrı pek çok projede yer almış ve başarı üzerine başarı imzalamış bu ikili, beraber rol aldıkları “Misafir” dizisi ile de ses getirmeyi başardılar. Peki, “Misafir” dizisinde yer alan Buğra Gülsoy kaç yaşında? Gerçeği duyanların inanamadığı partner Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy’un yaş farkı dikkat çekti. İşte tüm detaylar…
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12 Kas 2021 - 11:21 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.