Misafir dizisi Buğra Gülsoy bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Hazal Kaya ile yaşları dikkat çekti…

FOX Tv’de başlayan Misafir dizisi ile dikkatleri üzerine çeken Buğra Gülsoy ve Hazal Kaya, yaşları ile hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Reyting rekorları kıran Misafir dizisi ile ekranlara gelen yetenekli oyuncu Buğra Gülsoy ve Hazal Kaya, sergiledikleri performans ile göz dolduruyor. Ayrı ayrı pek çok projede yer almış ve başarı üzerine başarı imzalamış bu ikili, beraber rol aldıkları “Misafir” dizisi ile de ses getirmeyi başardılar. Peki, “Misafir” dizisinde yer alan Buğra Gülsoy kaç yaşında? Gerçeği duyanların inanamadığı partner Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy’un yaş farkı dikkat çekti. İşte tüm detaylar…

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