- 12 Kas 2021 - 11:59 G: 12 Kas 2021 - 12:11

Masterchef Dilara Sergen’i Kıskançlıktan Çatlatacak! Üstsüz Paylaştı, Fiziğini Ortaya Koydu! “Şefler İzin Verse Neler Giyecek!” Alev Alev Yaktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara, iddialara göre sevgilisi olan Sergen’i kıskançlıktan çatlatacak! Sütyen giymeden paylaşım yapan Masterchef Dilara, tüm fiziğini resmen sergiledi. Birçok kişi ise Masterchef Dilara’nın bu paylaşımına “Şefler izin verse neler giyecek” yorumunda bulundu. Alev alev yakan Masterchef Dilara, sosyal medyayı salladı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada hem güzelliğiyle hem de performansıyla milyonların kalbinde taht kuran Masterchef Dilara, sosyal medyada ise “Ateş ediyor!” Masterchef yarışmacısı olan Sergen’le aşk yaşadıkları iddia edilen Dilara, öyle bir paylaşım yaptı ki…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Kas 2021 - 11:59 Ankara- Gündem

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2021 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Pelin Elendiğini Duyurdu, Sonra Kaldırdı! Sosyal Medya Büyük Şok İçerisinde, Acun Medya Topuğuna Sıkacak! Neler Oluyor? mask
Masterchef Pelin Elendiğini Duyurdu, Sonra Kaldırdı! Sosyal Medya Büyük Şok İçerisinde, Acun Medya Topuğuna Sıkacak! Neler Oluyor?
Masterchef Danilo Şefin Tabağı Çalıntı Çıktı! Hasan’ın Kaşık Atılan Çalıntı Tabağından Sonra Büyük Kriz Çıktı! mask
Masterchef Danilo Şefin Tabağı Çalıntı Çıktı! Hasan’ın Kaşık Atılan Çalıntı Tabağından Sonra Büyük Kriz Çıktı!
Masterchef Türkiye'nin Mehmet Şefi Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Şef Danilo Zanna İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti mask
Masterchef Türkiye'nin Mehmet Şefi Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Şef Danilo Zanna İle Arasındaki Fark Dikkat Çekti
Masterchef Mersin Dış Çekimi İfşalandı! Kazanan Takım Ortaya Çıktı; Kaybeden Takımda İç Kriz Yaşandı! Bu Bölümde Kıyamet Resmen Kopacak! mask
Masterchef Mersin Dış Çekimi İfşalandı! Kazanan Takım Ortaya Çıktı; Kaybeden Takımda İç Kriz Yaşandı! Bu Bölümde Kıyamet Resmen Kopacak!
Masterchef’te Görülmemiş, Akıllara Zarar Olay! Kabusları Oldu, 83 Milyon Seyirciye… Hayalleri Yıkıldı, Somer Şef Kovmaktan Beter Etti! Neler Oluyor? mask
Masterchef’te Görülmemiş, Akıllara Zarar Olay! Kabusları Oldu, 83 Milyon Seyirciye… Hayalleri Yıkıldı, Somer Şef Kovmaktan Beter Etti! Neler Oluyor?
Masterchef’te Aşk Bacayı Sardı, Kor Ateşler Yüreklere Düştü! Acun Ilıcalı Kapılarına Dayandı, Bu İş Bitti! Sarmaş Dolaş… mask
Masterchef’te Aşk Bacayı Sardı, Kor Ateşler Yüreklere Düştü! Acun Ilıcalı Kapılarına Dayandı, Bu İş Bitti! Sarmaş Dolaş…
MasterChef 2021 Full İzle! 10 Kasım 2021 MasterChef 110. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
MasterChef 2021 Full İzle! 10 Kasım 2021 MasterChef 110. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Masterchef Milhan Hakkında Şok Açıklama! “Rahmetli Milhan” Diyen Mehmet Şef'den Duyuru! İlk Açıklama Geldi… mask
Masterchef Milhan Hakkında Şok Açıklama! “Rahmetli Milhan” Diyen Mehmet Şef'den Duyuru! İlk Açıklama Geldi…
Masterchef Yarışmasının Kazanan Takımı Yine Ortaya Çıktı İfşa Oldu! Acun Medya Kendisini Ele Verdi, Topuğuna Sıktı! Fragmandaki O Gerçek… mask
Masterchef Yarışmasının Kazanan Takımı Yine Ortaya Çıktı İfşa Oldu! Acun Medya Kendisini Ele Verdi, Topuğuna Sıktı! Fragmandaki O Gerçek…
Acun Ilıcalı Hapı Yuttu, Her Şey Elinde Patladı! TV8’i Kapatabilir; Artık Son Noktada! Başına Bu da Geldi… “Yok Artık” mask
Acun Ilıcalı Hapı Yuttu, Her Şey Elinde Patladı! TV8’i Kapatabilir; Artık Son Noktada! Başına Bu da Geldi… “Yok Artık”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Boşanmaktan Vazgeçti! Çağatay İçin Kararını Verdi, Seyirci Delirdi! Kumru Şoku Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Boşanmaktan Vazgeçti! Çağatay İçin Kararını Verdi, Seyirci Delirdi! Kumru Şoku Ağızları Açık Bıraktı! Neler Oluyor?
Misafir dizisi Buğra Gülsoy bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Hazal Kaya ile yaşları dikkat çekti… mask
Misafir dizisi Buğra Gülsoy bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Hazal Kaya ile yaşları dikkat çekti…
Hande Erçel bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Sevgilisi Kerem Bürsin ile yaşları dikkat çekti… mask
Hande Erçel bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği duyan inanamadı! Sevgilisi Kerem Bürsin ile yaşları dikkat çekti…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Şok Edici Paylaşım! Alişan İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sosyal Medya İnledi! Boşanma Haberlerinin Ardından… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Şok Edici Paylaşım! Alişan İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sosyal Medya İnledi! Boşanma Haberlerinin Ardından…
Arka Sokaklar'da Rıza Soylu’su Zafer Ergin Kaç Yaşında? Duyunca Maşallah Diyeceksiniz! Partneri Özgür Ozan ile Arasındaki Yaş Farkı ‘Şaşırttı’ mask
Arka Sokaklar'da Rıza Soylu’su Zafer Ergin Kaç Yaşında? Duyunca Maşallah Diyeceksiniz! Partneri Özgür Ozan ile Arasındaki Yaş Farkı ‘Şaşırttı’
2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, yarım, tam ne kadar? İşte büyük ikramiye tutarı mask
2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? Milli Piyango 2022 yılbaşı bilet fiyatları çeyrek, yarım, tam ne kadar? İşte büyük ikramiye tutarı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status