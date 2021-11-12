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12 Kas 2021 - 11:59

Masterchef Dilara Sergen’i Kıskançlıktan Çatlatacak! Üstsüz Paylaştı, Fiziğini Ortaya Koydu! “Şefler İzin Verse Neler Giyecek!” Alev Alev Yaktı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara, iddialara göre sevgilisi olan Sergen’i kıskançlıktan çatlatacak! Sütyen giymeden paylaşım yapan Masterchef Dilara, tüm fiziğini resmen sergiledi. Birçok kişi ise Masterchef Dilara’nın bu paylaşımına “Şefler izin verse neler giyecek” yorumunda bulundu. Alev alev yakan Masterchef Dilara, sosyal medyayı salladı.