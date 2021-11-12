Masterchef Dilara Sergen’i Kıskançlıktan Çatlatacak! Üstsüz Paylaştı, Fiziğini Ortaya Koydu! “Şefler İzin Verse Neler Giyecek!” Alev Alev Yaktı!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara, iddialara göre sevgilisi olan Sergen’i kıskançlıktan çatlatacak! Sütyen giymeden paylaşım yapan Masterchef Dilara, tüm fiziğini resmen sergiledi. Birçok kişi ise Masterchef Dilara’nın bu paylaşımına “Şefler izin verse neler giyecek” yorumunda bulundu. Alev alev yakan Masterchef Dilara, sosyal medyayı salladı.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada hem güzelliğiyle hem de performansıyla milyonların kalbinde taht kuran Masterchef Dilara, sosyal medyada ise “Ateş ediyor!” Masterchef yarışmacısı olan Sergen’le aşk yaşadıkları iddia edilen Dilara, öyle bir paylaşım yaptı ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.