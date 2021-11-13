- 13 Kas 2021 - 23:12

Esra Erol Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Esra Erol’un Memleketi…

Gündüz kuşağının en etkili isimlerinden biri olan ve her gün milyonlar tarafından izlenen Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, nereli olduğunu ilk kez açıkladı. Sizde Esra Erol ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Gündüz kuşağının en etkili isimlerinden biri olan ve her gün milyonlar tarafından izlenen Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, nereli olduğunu ilk kez açıkladı. İstanbul’da doğan ve orada büyüyen Esra Erol’un bambaşka bir memlekete sahip olduğu ortaya çıktı. Esra Erol’da izleyicisi ise, ilk kez duyduğu bu bilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Esra Erol kimdir, aslen nereli? Esra Erol kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…


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13 Kas 2021 - 23:12 - Magazin

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