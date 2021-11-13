Esra Erol Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Esra Erol’un Memleketi…
Gündüz kuşağının en etkili isimlerinden biri olan ve her gün milyonlar tarafından izlenen Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, nereli olduğunu ilk kez açıkladı. Sizde Esra Erol ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Gündüz kuşağının en etkili isimlerinden biri olan ve her gün milyonlar tarafından izlenen Esra Erol’da programının sunucusu Esra Erol, nereli olduğunu ilk kez açıkladı. İstanbul’da doğan ve orada büyüyen Esra Erol’un bambaşka bir memlekete sahip olduğu ortaya çıktı. Esra Erol’da izleyicisi ise, ilk kez duyduğu bu bilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Esra Erol kimdir, aslen nereli? Esra Erol kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…
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13 Kas 2021 - 23:12 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.