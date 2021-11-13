Esra Erol Avukat Hülya Kuran Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Hülya Kuran’un Memleketi…
Esra Erol’da programında yorumcu olarak bulunan ve programın hukuki işlerinden sorumlu olan Hülya Kuran, programın seyircisi tarafından sunucu Esra Erol kadar seviliyor. Sizde Avukay Hülya Kuran ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Esra Erol’da programında yorumcu olarak bulunan ve programın hukuki işlerinden sorumlu olan Hülya Kuran, programın seyircisi tarafından sunucu Esra Erol kadar seviliyor. Yaptığı yorumları ve dobra tavrı ile Esra Erol’da seyircisinin daima takdirini toparlayan Hülya Kuran, her yorumu ile de gündem olmayı başarıyor. Açık sözlülüğünün yanı sıra sert ve keskin tavırları ile de bir hayli dikkat çeken Hülya Kuran’ın aslen nereli olduğu ise, henüz ortaya çıkmış oluyor! Peki, Hülya Kuran kimdir, aslen nerelidir? Hülya Kuran kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
13 Kas 2021 - 23:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.