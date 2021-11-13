- 13 Kas 2021 - 23:11

Esra Erol Avukat Hülya Kuran Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı! İşte Hülya Kuran’un Memleketi…

Esra Erol’da programında yorumcu olarak bulunan ve programın hukuki işlerinden sorumlu olan Hülya Kuran, programın seyircisi tarafından sunucu Esra Erol kadar seviliyor. Sizde Avukay Hülya Kuran ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size detaylar...

Esra Erol’da programında yorumcu olarak bulunan ve programın hukuki işlerinden sorumlu olan Hülya Kuran, programın seyircisi tarafından sunucu Esra Erol kadar seviliyor. Yaptığı yorumları ve dobra tavrı ile Esra Erol’da seyircisinin daima takdirini toparlayan Hülya Kuran, her yorumu ile de gündem olmayı başarıyor. Açık sözlülüğünün yanı sıra sert ve keskin tavırları ile de bir hayli dikkat çeken Hülya Kuran’ın aslen nereli olduğu ise, henüz ortaya çıkmış oluyor! Peki, Hülya Kuran kimdir, aslen nerelidir? Hülya Kuran kaç yaşında, evli mi? İşte, detaylar…


Detaylar diğer sayfada!

13 Kas 2021 - 23:11 - Magazin

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