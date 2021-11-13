Mahmut Abi Olarak Tanınan Erkek Sesli Gözde Akgün Kimdir? Gözde Akgün Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
TikTok isimli sosyal medya sitesinde çektiği videolar ile kısa süre içerisinde ünlenen Gözde Akgün, ilginç bir yeteneği ile adından sıkça söz ettirir hale geldi. İşte Gözde Akgün ile ilgili detaylar...
TikTok isimli sosyal medya sitesinde çektiği videolar ile kısa süre içerisinde ünlenen Gözde Akgün, ilginç bir yeteneği ile adından sıkça söz ettirir hale geldi. Erkek sesi çıkarabilen ve bu ses ile popüler şarkıları seslendiren Gözde Akgün, Mahmut Abi tiplemesi ile ününe ün kattı.
Normal tonda başladığı şarkılara erkek sesiyle devam eden Gözde Akgün, çektiği videolarda tanımadığı kişilerin yanına giderek, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Öte yandan Gözde Akgün’ün bu popülerliği hakkındaki pek çok konunun merak edilmesini sağladı. Peki, Mahmut Abi olarak tanınan erkek sesli Gözde Akgün kimdir? Gözde Akgün kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…
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13 Kas 2021 - 23:11 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.