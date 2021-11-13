TikTok isimli sosyal medya sitesinde çektiği videolar ile kısa süre içerisinde ünlenen Gözde Akgün, ilginç bir yeteneği ile adından sıkça söz ettirir hale geldi. Erkek sesi çıkarabilen ve bu ses ile popüler şarkıları seslendiren Gözde Akgün, Mahmut Abi tiplemesi ile ününe ün kattı.

Normal tonda başladığı şarkılara erkek sesiyle devam eden Gözde Akgün, çektiği videolarda tanımadığı kişilerin yanına giderek, herkesi şaşkına çevirmeyi başardı. Öte yandan Gözde Akgün’ün bu popülerliği hakkındaki pek çok konunun merak edilmesini sağladı. Peki, Mahmut Abi olarak tanınan erkek sesli Gözde Akgün kimdir? Gözde Akgün kaç yaşında, aslen nerelidir? İşte, detaylar…



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