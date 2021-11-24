- 24 Kas 2021 - 19:31

Ahmet Kural Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kıbrıs: Zafere Doğru Dizi Partneri Pelin Karahan ile Yaşları şaşırttı…

Peki, Kıbrıs: Zafere Doğru Dizi Oyuncusu Ahmet Kural kaç yaşında? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Pelin Karahan ile yaşları ve konuyla ilgili işte tüm detaylar…

Son zamanların en sevilen dizilerinden biri olarak karşımıza çıkan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, şahane bir oyuncu kadrosuna dahildir. Dizice Kemal Dereli’yi canlandıran Ahmet Kural’da sergilediği performans ile göz dolduruyor. Uzun yıllardan beri ekranda görmeye aşina olduğumuz Ahmet Kural, her projede olduğu gibi, bu projede de kendinden söz ettiriyor.

Oynadığı rolün hakkını veren Kural, başarılı bir oyuncu olarak karşımıza çıkar. Peki, Kıbrıs: Zafere Doğru Dizi Oyuncusu Ahmet Kural kaç yaşında? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Pelin Karahan ile yaşları ve konuyla ilgili işte tüm detaylar…

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24 Kas 2021 - 19:31 - Biyografi

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