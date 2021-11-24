Ahmet Kural Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kıbrıs: Zafere Doğru Dizi Partneri Pelin Karahan ile Yaşları şaşırttı…
Peki, Kıbrıs: Zafere Doğru Dizi Oyuncusu Ahmet Kural kaç yaşında? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Pelin Karahan ile yaşları ve konuyla ilgili işte tüm detaylar…
Son zamanların en sevilen dizilerinden biri olarak karşımıza çıkan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, şahane bir oyuncu kadrosuna dahildir. Dizice Kemal Dereli’yi canlandıran Ahmet Kural’da sergilediği performans ile göz dolduruyor. Uzun yıllardan beri ekranda görmeye aşina olduğumuz Ahmet Kural, her projede olduğu gibi, bu projede de kendinden söz ettiriyor.
Oynadığı rolün hakkını veren Kural, başarılı bir oyuncu olarak karşımıza çıkar. Peki, Kıbrıs: Zafere Doğru Dizi Oyuncusu Ahmet Kural kaç yaşında? Gerçeği duyan inanamadı! Partneri Pelin Karahan ile yaşları ve konuyla ilgili işte tüm detaylar…
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24 Kas 2021 - 19:31 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.