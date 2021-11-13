İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert’in Eski Eşini Görenler Şaşkına Döndü! Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinin Ünlü Oyuncusu Çıktı…
İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert ile ilgili öyle gerçekler ortaya çıktı ki gören herkes büyük şaşkınlık yaşadı. Meğerse Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki ünlü oyunculardan birisi eski eşiymiş. Dolunay Soysert ve eski eşi hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
İkimizin Sırrı dizisinin Seylan’ı olarak karşımıza çıkan Dolunay Soysert hakkında çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Kariyer hayatında elde ettiği başarı ile kısa sürede dikkatleri çeken başarılı oyuncu Dolunay Soysert özel hayatı ile de en merak edilen isimler arasında yer almayı başardı. İkimizin Sırrı’nın Seylan’ı Dolunay Soysert ile ilgili öyle gerçekler ortaya çıktı ki gören herkes büyük şaşkınlık yaşadı. Meğerse Alparslan Büyük Selçuklu dizisindeki ünlü oyunculardan birisi eski eşiymiş. Dolunay Soysert ve eski eşi hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
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13 Kas 2021 - 02:05 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.