- 13 Kas 2021 - 09:25 G: 13 Kas 2021 - 09:37

Masterchef Pelin Yarışmadan Çekildiğini Resmen Duyurdu! Twitter Çalkalanıyor, Emre Büber’in Yolunda Yürüdü! Öyle Bir Şey Paylaştı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Masterchef Pelin Zaman, yarışmadan çekildiğini; sosyal medya hesabından önce paylaştı sonra sildi. Twitter’ı çalkalayan bu olay birçok kişiye ise “Emre Büber’in yolunda yürüdü” yorumunu yaptırdı! Peki, Masterchef yarışmacısı olan Pelin, nasıl bir paylaşımda bulundu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her bölümüyle heyecanı yükseltiyordu. En son Perşembe akşamı ekranlara gelen başarılı yarışmada Kırmızı takım kaybeden taraf olmuştu. Mert aldığı dokunulmazlıkla birlikte Sergen ve Burcu’yu potaya göndermişti. Potadaki isimler ise Araz, Azize, Sergen, Dilara, Burcu ve Pelin olmuştu. Potadaki isim Pelin ise şok bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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13 Kas 2021 - 09:25 Ankara- Gündem

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