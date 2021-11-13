Masterchef Pelin Yarışmadan Çekildiğini Resmen Duyurdu! Twitter Çalkalanıyor, Emre Büber’in Yolunda Yürüdü! Öyle Bir Şey Paylaştı Ki…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Masterchef Pelin Zaman, yarışmadan çekildiğini; sosyal medya hesabından önce paylaştı sonra sildi. Twitter’ı çalkalayan bu olay birçok kişiye ise “Emre Büber’in yolunda yürüdü” yorumunu yaptırdı! Peki, Masterchef yarışmacısı olan Pelin, nasıl bir paylaşımda bulundu?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her bölümüyle heyecanı yükseltiyordu. En son Perşembe akşamı ekranlara gelen başarılı yarışmada Kırmızı takım kaybeden taraf olmuştu. Mert aldığı dokunulmazlıkla birlikte Sergen ve Burcu’yu potaya göndermişti. Potadaki isimler ise Araz, Azize, Sergen, Dilara, Burcu ve Pelin olmuştu. Potadaki isim Pelin ise şok bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.