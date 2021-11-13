Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Kas 2021 - 09:25

Masterchef Pelin Yarışmadan Çekildiğini Resmen Duyurdu! Twitter Çalkalanıyor, Emre Büber’in Yolunda Yürüdü! Öyle Bir Şey Paylaştı Ki…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Masterchef Pelin Zaman, yarışmadan çekildiğini; sosyal medya hesabından önce paylaştı sonra sildi. Twitter’ı çalkalayan bu olay birçok kişiye ise “Emre Büber’in yolunda yürüdü” yorumunu yaptırdı! Peki, Masterchef yarışmacısı olan Pelin, nasıl bir paylaşımda bulundu?