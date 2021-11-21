Survivor'da Çok Büyük İhanet! Daha Yeni Ortaya Çıkıyor... "Böyle Bir Şey Mümkün Değil" Türkiye Bu İhanetle Sallanıyor!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, milyonları ekranlara kilitliyordu! Survivor yarışmasında adı Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte aşk dedikodularına karışan Survivor Batuhan ise “Böyle bir şey mümkün değil” açıklamasında bulunmuştu. Şimdi ise çıkan aşk görüntüleri sosyal medyada “İhanet” görüntüleri olarak yorumlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir seyir keyfi yaşatıyordu. Survivor’da yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya’nın ise gündeme sık sık aşk dedikoduları geliyordu. Ramazan bayramı döneminde yayınlanan bir bölümde ise adaya bir sandık getirilmişti. Sandığın içinden ise kahve ve çikolata çıkmıştı. Aleyna Çalışkan ise Aleyna Kalaycıoğlu’na “Batuhan’ın kahvesi tuzlu olsun” yorumunda bulunmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya ise bu yoruma sessiz kalmıştı. Peki, şimdin neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.