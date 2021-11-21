Survivor'da Çok Büyük İhanet! Daha Yeni Ortaya Çıkıyor... "Böyle Bir Şey Mümkün Değil" Türkiye Bu İhanetle Sallanıyor!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir seyir keyfi yaşatıyordu. Survivor’da yer alan Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya’nın ise gündeme sık sık aşk dedikoduları geliyordu. Ramazan bayramı döneminde yayınlanan bir bölümde ise adaya bir sandık getirilmişti. Sandığın içinden ise kahve ve çikolata çıkmıştı. Aleyna Çalışkan ise Aleyna Kalaycıoğlu’na “Batuhan’ın kahvesi tuzlu olsun” yorumunda bulunmuştu. Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya ise bu yoruma sessiz kalmıştı. Peki, şimdin neler oluyor?

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