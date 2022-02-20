- 20 Şub 2022 - 20:03

Hakan Ural Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor Hayatta Sunucusu Nur Tuğba Namlı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Bir süredir sağlık durumu ile ilgili hayranlarını ve takipçilerini endişelendiren Hakan Ural’dan ilk haber geldi. Bunun üzerine yeniden hayranlarının ve takipçilerinin yakın markajına giren Hakan Ural ile ilgili detaylar haberimizde...

Bir süredir sağlık durumu ile ilgili hayranlarını ve takipçilerini endişelendiren Hakan Ural’dan ilk haber geldi. Bunun üzerine yeniden hayranlarının ve takipçilerinin yakın markajına giren Hakan Ural, özel hayatı ile ilgili de merak edilmeye başlandı. Öte yandan ünlü sunucu Hakan Ural’ın yaşını duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Hakan Ural kimdir, kaç yaşında? Hakan Ural aslen nereli, evli mi? Hakan Ural öldü mü? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!

20 Şub 2022 - 20:03 - Magazin

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