Hakan Ural Bakın Kaç Yaşında? Görenler Şaştı Kaldı! Neler Oluyor Hayatta Sunucusu Nur Tuğba Namlı İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Bir süredir sağlık durumu ile ilgili hayranlarını ve takipçilerini endişelendiren Hakan Ural’dan ilk haber geldi. Bunun üzerine yeniden hayranlarının ve takipçilerinin yakın markajına giren Hakan Ural ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir sağlık durumu ile ilgili hayranlarını ve takipçilerini endişelendiren Hakan Ural’dan ilk haber geldi. Bunun üzerine yeniden hayranlarının ve takipçilerinin yakın markajına giren Hakan Ural, özel hayatı ile ilgili de merak edilmeye başlandı. Öte yandan ünlü sunucu Hakan Ural’ın yaşını duyanlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Peki, Hakan Ural kimdir, kaç yaşında? Hakan Ural aslen nereli, evli mi? Hakan Ural öldü mü? İşte, detaylar…
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20 Şub 2022 - 20:03 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.