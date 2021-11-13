- 13 Kas 2021 - 21:02

Gripin Solisti Birol Namoğlu Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Birol Namoğlu Kaç Yaşında, Aslen Nereli?

Sibel Can Şarkılar Bizi Söyler 13 Kasım akşamı yayı konuğu Birol Namoğlu kimdir, nasıl ünlü oldu? Birol Namoğlu kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte, merak edilenler…

Kanal D ekranlarının her hafta Cumartesi akşamı Sibel Can, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun sunumunda yeni bölümü ile yer alan Şarkılar Bizi Söyler bu akşam ekranlarda yerini alacak. Yedisinden yetmişine kadar her cumartesi akşamı büyük bir merakla takip edilen başarılı eğlence programında bu haftanın konukları dikkatleri çekiyor. Her alandan başarılı isimlerin bir araya geldiği programda bu akşam en merak edilenler arasında yer almaya başladı. Konuklardan birisi de Gripin olacak. Tüm Gripin hayranları meraklı arayışlarına başladılar. 

Peki, Sibel Can Şarkılar Bizi Söyler 13 Kasım akşamı yayı konuğu Birol Namoğlu kimdir, nasıl ünlü oldu? Birol Namoğlu kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte, merak edilenler…

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13 Kas 2021 - 21:02 - Biyografi

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