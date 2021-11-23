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23 Kas 2021 - 16:28

Alişan’dan Kahreden Haber Geldi! Annesi Hakkında Söyledikleri Yürekleri Yaktı, Yıktı! Acısı Dinmedi, Dinmeyecek! Gözyaşları Sel Oldu…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan kahreden haber geldi! Annesi ve ailesi hakkında dedikleri gündeme bomba gibi düştü ve yüreklerin yanmasının nedeni oldu. Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra büyük bir boşluğa düşen Alişan, hayranlarının göz yaşlarını sel yaptı. Peki, neler oluyor?