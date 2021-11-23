Alişan’dan Kahreden Haber Geldi! Annesi Hakkında Söyledikleri Yürekleri Yaktı, Yıktı! Acısı Dinmedi, Dinmeyecek! Gözyaşları Sel Oldu…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan kahreden haber geldi! Annesi ve ailesi hakkında dedikleri gündeme bomba gibi düştü ve yüreklerin yanmasının nedeni oldu. Kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatından sonra büyük bir boşluğa düşen Alişan, hayranlarının göz yaşlarını sel yaptı. Peki, neler oluyor?
Koronavirüse yakalanan Selçuk Tektaş uzun bir süre hastanede tedavi görmüş fakat hayata tutunamamıştı. Eşini ve çocuklarını Alişan’a emanet eden başarılı isim dengeleri de değiştirmişti. Her fırsatta kardeşinin mezarını ziyaret eden Alişan, ilk kez kardeşinin vefatından sonra açıklamada bulundu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.