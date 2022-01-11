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11 Oca 2022 - 23:33

Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

FOX TV ekranlarının Elkızı dizisi ile bu sezon da seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Perihan Savaş, yeniden seyircisinin yakın markajına girdi. Sizde Perihan Savaş'ın yaşını ve daha fazlasını merak ediyorsanız işte size detaylar...