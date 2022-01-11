Perihan Savaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Kızı Melek Zübeyde İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
FOX TV ekranlarının Elkızı dizisi ile bu sezon da seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Perihan Savaş, yeniden seyircisinin yakın markajına girdi. Sizde Perihan Savaş'ın yaşını ve daha fazlasını merak ediyorsanız işte size detaylar...
FOX TV ekranlarının Elkızı dizisi ile bu sezon da seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Perihan Savaş, yeniden seyircisinin yakın markajına girdi. Perihan Savaş ile İbrahim Tatlıses’ten olma kızı Melek Zübeyde arasındaki yaş farkı ise, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Perihan Savaş kimdir, kaç yaşında? Perihan Savaş aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…
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11 Oca 2022 - 23:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.