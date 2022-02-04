Hem Zeki, Hem Güzel Olan Burçlar Hangisidir? İşte IQ Ve EQ Yüksek Olan O Burç…

Biri zekilik ve çalışkanlık mı dedi? Her ikisini aynı anda taşıyan kişilerin aynı burca sahip olduklarını tahmin etmek çok da zor olmuyor. Her zaman hedefine kilitlenen ve bu hedefleri doğrultusunda tüm çalışkanlığını sergileyen o burcun insanları, zekasını kullanmayı da çok iyi biliyor. Öte yandan o burcu görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor! Peki, hem zeki, hem çalışkan burçlar hangisidir? İşte IQ ve EQ dengeli çalışan burç…

Zekilik her insanın erişmek istediği bir durum olarak biliniyor. Ancak zeki olmak başarının tek sırrı ne yazık ki olamıyor. Hem iş hem de aşk yaşamında zekanın faydasını gören insanların başarıya ulaşabilmek için ise, çok da çalışkan olması gerekiyor. Öte yandan hem zekayı hem de çalışkanlığı aynı anda vücudunda barındıran o kişilerin Boğa burcu olduğunu söylemek herkesi şaşırtsa da Boğa burcu kişilerinin özellikleri düşünüldüğünde bu durum oldukça olağan görünüyor!

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