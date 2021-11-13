Hangi Burç 18 Deyince Hemen Evlenir? İşte İlk aşkıyla evlenme olasılığı en yüksek O Burç...
Evlilik her insan için istenilen ve beklenilen bir mutlu son olmuyor. Bazı insanlar hayatının geri kalanının tek bir partner ile geçirme fikrinden hiç ama hiç hoşlanmıyor. Sizde Erken yaşta evlenmeye müsait burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Evlilik her insan için istenilen ve beklenilen bir mutlu son olmuyor. Bazı insanlar hayatının geri kalanının tek bir partner ile geçirme fikrinden hiç ama hiç hoşlanmıyor. Ancak, bazı insanlar, evlilik için yaratılmış bulunuyor. Sadık bir eş olmak için doğmuş olan o erkeklerin aynı burca sahip olması ise, herkesi şaşırtan bir detay oluyor! Peki, erken yaşta evlenmeye müsait burçlar hangileridir? İşte aile kavramına önem veren o burç…
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13 Kas 2021 - 20:56 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.