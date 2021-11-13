Paris Hilton Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Muhteşem Düğün Evlendiği Eşi Carter Reum ile Yaşları Dikkat Çekti…
Peki, Paris Hilton kaç yaşında? İşte, Paris Hilton ve eşi Carter Reum arasında dikkat çeken yaş farkı…
Yıllardır mutsuz aşk hayatı ile gündeme gelen Paris Hilton bu kez şeytanın bacağını kırdı. Başarılı model sonunda aradığı mutluluğu buldu. Güzelliği ve kariyerindeki başarısı ile her zaman dikkat çeken Paris Hilton’un düğünü de dikkatleri üzerine topladı. Hilton dördüncü nişanlısı ile üç gün üç gece sürecek olan görkemli bir düğün yapacak. Henüz ilk töreni yapılan düğün şimdiden magazin gündemlerinde yer almayı başardı. Peki, Paris Hilton kaç yaşında? İşte, Paris Hilton ve eşi Carter Reum arasında dikkat çeken yaş farkı…
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13 Kas 2021 - 19:51 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.