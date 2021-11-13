- 13 Kas 2021 - 19:51 G: 13 Kas 2021 - 20:39

Paris Hilton Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Muhteşem Düğün Evlendiği Eşi Carter Reum ile Yaşları Dikkat Çekti…

Peki, Paris Hilton kaç yaşında? İşte, Paris Hilton ve eşi Carter Reum arasında dikkat çeken yaş farkı…

Yıllardır mutsuz aşk hayatı ile gündeme gelen Paris Hilton bu kez şeytanın bacağını kırdı. Başarılı model sonunda aradığı mutluluğu buldu. Güzelliği ve kariyerindeki başarısı ile her zaman dikkat çeken Paris Hilton’un düğünü de dikkatleri üzerine topladı. Hilton dördüncü nişanlısı ile üç gün üç gece sürecek olan görkemli bir düğün yapacak. Henüz ilk töreni yapılan düğün şimdiden magazin gündemlerinde yer almayı başardı. Peki, Paris Hilton kaç yaşında? İşte, Paris Hilton ve eşi Carter Reum arasında dikkat çeken yaş farkı…

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13 Kas 2021 - 19:51 - Biyografi

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