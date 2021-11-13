Etimesgut İsmi Nereden Almıştır? Etimesgut İlçe İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Etimesgut Ankara’da Nerede, Nasıl Gidilir?
Peki, Ankara’nın en önemli ilçelerinde Etimesgut’un ilgi çekici hikayesi nedir? İşte, duyan herkesin şaşırdığı Etimesgut’un hikayesi…
Türkiye’nin başkenti Ankara’da birçok farklı ilçe bulunuyor. Her ilçenin ise kendisine göre farklı bir hikayesi mevcut. Turistler ilçeleri ziyaret etmeden önce altlarında yatan hikayeleri merak ediyorlar. Bazı ilçelerin hikayesi doğal güzelliklerden dolayı gelse bile bazıları mitolojik bir anlam taşıyor. Şehirdeki bazı ilçelerin hikayeleri ise oldukça nefes kesici ve binlerce yıl öncesine dayanıyor. Kişilerin merak ettiği ve araştırdığı hikayeler ise farklı duyumlarla yer alıyor.
Peki, Ankara’nın en önemli ilçelerinde Etimesgut’un ilgi çekici hikayesi nedir? İşte, duyan herkesin şaşırdığı Etimesgut’un hikayesi…
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13 Kas 2021 - 20:38 - Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.