Etimesgut İsmi Nereden Gelir, Anlamı Nedir? Etimesgut İsminin Hikayesi Merak Uyandırdı! Etimesgut Ne Zaman Kuruldu, Kaç İlçeden Büyük, Nerede, Nasıl Gidilir?
Etimesgut ilçesinin ismi tarihi seyir içerisinde “Amaksyz”, “Amaksız”, “Amaksis”, “Akmasus” isimleri kullanılmıştır. Ahi Mesud’un zaviyesinin Bağluca köyünde olması hasebiyle bu köye bazen, Ahi Mesud ismi de kullanılmıştır. Mayıs 1928’de Atatürk’ün emriyle “Ahi Mesud Örnek Köyü” kurulmuş, Haziran 1928’de “Ahi Mesud Nahiyesi” ismini almıştır. Peki, Ankara’nın en önemli ilçelerinde Etimesgut’un ilgi çekici hikayesi nedir? İşte, duyan herkesin şaşırdığı Etimesgut’un hikayesi…
Türkiye’nin başkenti Ankara’da birçok farklı ilçe bulunuyor. Her ilçenin ise kendisine göre farklı bir hikayesi mevcut. Turistler ilçeleri ziyaret etmeden önce altlarında yatan hikayeleri merak ediyorlar.
Bazı ilçelerin hikayesi doğal güzelliklerden dolayı gelse bile bazıları mitolojik bir anlam taşıyor. Şehirdeki bazı ilçelerin hikayeleri ise oldukça nefes kesici ve binlerce yıl öncesine dayanıyor. Kişilerin merak ettiği ve araştırdığı hikayeler ise farklı duyumlarla yer alıyor.
Ankara Etimesgut ne zaman ilçe oldu?
Etimesgut İlçesi 20 Mayıs 1990 gün ve 20523 sayılı Resmi Gazetede de yayınlanan 3644 sayılı Kanunla ile resmi olarak ilçe statüsü kazanmıştır. 19 Ağustos 1990 tarihinde ise yapılan yerel seçim ile belediye başkanı seçilerek Belediye teşkilatı kurulmuştur.
Etimesgut ismini kim koydu?
Etimesgut ilk kurulduğu tarihten itibaren değişik isimlerle anılmıştır. Bölge ilk olarak Amaksyz, Amaksis, Amaksuz, Akmasuz, Ahi Mesud, Etimesud ve Etimesgut olarak en son ismini almıştır. Etimesgut Belediyesi'nin yayınladığı bilgilere göre, Atatürk'ün örnek belde olarak 1929 yılında kurduğu Etimesgut'un, eski adı Ahimesud'dur.
Atatürk neden Etimesgut adını verdi?
Etimesgut kaynağı; İlk yerleşim yeri Ahi Mesud Çiftliğine yakın oluşundan dolayı kurulan örnek nahiye bu isimle anılmıştır.
Peki, Ankara’nın en önemli ilçelerinde Etimesgut’un ilgi çekici hikayesi nedir? İşte, duyan herkesin şaşırdığı Etimesgut’un hikayesi…
Ahi Mesud Kimdir? Devamı için diğer sayfaya geçiniz!
24 Ara 2022 - 13:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.