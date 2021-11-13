Tüm Emeklilere Çok Büyük Müjde! O İsim Emekli Maaş Zammını Ağzından Kaçırdı, Ortalık Karıştı! 2022 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Peki, 2022 yılında emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte, 2022 yılı emekli maaş zammı…
Türkiye’de bulunan milyonlarca emekli yeni yılda yapılacak zam hakkında araştırma yapıyor. 2021 yılının bitmesine yakın ülkede yer alan emekliler kulaklarını yeni gelecek zammı duymak için açtılar. 2021 yılında enflasyonun yüksek bir oranda artış göstermesi sebebi ile maaşlara yapılacak olan zam da herkes tarafından merak ediliyor. Kişiler de 2022 yılında memur ve emekli maaş zamları hakkında araştırma yapıyorlar. Peki, 2022 yılında emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte, 2022 yılı emekli maaş zammı…
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13 Kas 2021 - 21:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.