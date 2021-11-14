Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Kas 2021 - 09:37

Masterchef Yarışmasında Şok İfşa! O Yarışmacı İçin Hayat Durdu, Eleneceği Resmen Belli Oldu! Milyonların Ağzı Açık Kaldı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması yine ifşa edildi. Sık sık takım kaptanı, kazanan takımlar ve elenen isimlerin bir bir ortaya çıktığı ve ifşalandığı Masterchef yarışmasındaki son ifşa ise bir ismin hayatının bittiğini resmen gösterdi. Milyonların ağzının açık kaldığı bu olay ise özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, neler oluyor?