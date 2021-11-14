Masterchef Yarışmasında Şok İfşa! O Yarışmacı İçin Hayat Durdu, Eleneceği Resmen Belli Oldu! Milyonların Ağzı Açık Kaldı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması yine ifşa edildi. Sık sık takım kaptanı, kazanan takımlar ve elenen isimlerin bir bir ortaya çıktığı ve ifşalandığı Masterchef yarışmasındaki son ifşa ise bir ismin hayatının bittiğini resmen gösterdi. Milyonların ağzının açık kaldığı bu olay ise özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü bir önceki bölümden daha heyecanlı geçiyordu. Özellikle Pazar günleri adeta reyting rekorları kırılıyordu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın son bölümünde ise elenecek isimlerin son ikisi resmen belli olmuştu. Peki, u hafta yarışmaya veda edecek isim kim olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.