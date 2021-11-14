Bugün Cuma Akşam Hangi Diziler Var? 14 Kasım 2021 Cuma TV Yayın Akışında Ne Var?

14 Kasım haftanın son günü televizyon ekranlarında neler var merak ediliyor. Yedisinden yetmişine kadar herkes ekran başında yer almak istiyor. Ekran başındakilerin güzel bir hafta sonu geçirmek için mest olacakları dizilerden filmlere kadar birçok yapım belli oldu. Peki, bugün Cuma akşam hangi diziler var, 14 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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