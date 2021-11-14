13 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! El Kızı Mı, O Ses Türkiye Mı, Kardeşlerim Mi Reyting Birincisi!

13 Kasım Cumartesi akşamı biri birinden farklı yapımlar televizyon ekranlarında yer aldı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan yapımlar öne çıktı. ATV ekranlarının en sevilen dizisi Kardeşlerim, TV8 ekranlarının en fenomen yarışması O Ses Türkiye ile El Kızı dizileri aynı anda yer aldı. Televizyon severler kendi izledikleri yapımların reyting sıralamasında ilk sırada yer almasını istiyor. Açıklanan sonuçları görenler gözlerine inanamadı.

Peki, 13 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. El Kızı, Kardeşlerim, O Ses Türkiye…

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