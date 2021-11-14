13 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! El Kızı Mı, O Ses Türkiye Mı, Kardeşlerim Mi Reyting Birincisi!
Peki, 13 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. El Kızı, Kardeşlerim, O Ses Türkiye…
13 Kasım Cumartesi akşamı biri birinden farklı yapımlar televizyon ekranlarında yer aldı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi kendisine hayran bırakan yapımlar öne çıktı. ATV ekranlarının en sevilen dizisi Kardeşlerim, TV8 ekranlarının en fenomen yarışması O Ses Türkiye ile El Kızı dizileri aynı anda yer aldı. Televizyon severler kendi izledikleri yapımların reyting sıralamasında ilk sırada yer almasını istiyor. Açıklanan sonuçları görenler gözlerine inanamadı.
Peki, 13 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. El Kızı, Kardeşlerim, O Ses Türkiye…
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14 Kas 2021 - 11:10 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.