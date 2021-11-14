PTT Para Gönderme Havale Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara PTT Havale Para Gönderim Ücretleri...
Peki, PTT para gönderme havale ücreti 2022 ne kadar? İşte, 2022 yılı için PTT para gönderme ücreti…
PTT üzerinden para gönderim işlemleri farklı yollar ile yapılabiliyor. Havale ya da EFT işlemlerini PTT üzerinden gerçekleştirmek isteyen kişilerin belirli bir komisyon ödemesi gerekiyor. Şubelerden yapılan işlemlerde komisyon kesildiği gibi, internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemlerde de para kesintisi gerçekleşiyor. Ancak yönteme bağlı olarak farklı tutarlarda komisyon kesiliyor. Peki, PTT para gönderme havale ücreti 2022 ne kadar? İşte, 2022 yılı için PTT para gönderme ücreti…
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14 Kas 2021 - 09:51 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.