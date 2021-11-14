- 14 Kas 2021 - 09:51 G: 14 Kas 2021 - 09:54

PTT Para Gönderme Havale Ücreti 2022 Ne Kadar? Ankara PTT Havale Para Gönderim Ücretleri...

Peki, PTT para gönderme havale ücreti 2022 ne kadar? İşte, 2022 yılı için PTT para gönderme ücreti…

PTT üzerinden para gönderim işlemleri farklı yollar ile yapılabiliyor. Havale ya da EFT işlemlerini PTT üzerinden gerçekleştirmek isteyen kişilerin belirli bir komisyon ödemesi gerekiyor. Şubelerden yapılan işlemlerde komisyon kesildiği gibi, internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemlerde de para kesintisi gerçekleşiyor. Ancak yönteme bağlı olarak farklı tutarlarda komisyon kesiliyor. Peki, PTT para gönderme havale ücreti 2022 ne kadar? İşte, 2022 yılı için PTT para gönderme ücreti…

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14 Kas 2021 - 09:51 - Ekonomi

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