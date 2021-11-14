“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Tv8’de Yayınlanacak!” Acun Ilıcalı El Sıkıştı Denilmişti, Oktay Kaynarca’dan Açıklama Geldi! Meğer…

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce ATV ve yapım arasındaki gerginlikten dolayı ekranlara veda etmişti. Sevenlerini büyük bir şoka sokan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise ilk kez bu şekilde bir açıklama yaptı. Meğer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi…

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