“Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Tv8’de Yayınlanacak!” Acun Ilıcalı El Sıkıştı Denilmişti, Oktay Kaynarca’dan Açıklama Geldi! Meğer…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tv8 ekranlarında mı yayınlanmaya başlayacak? Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı’nın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yayın haklarını ATV’den satın aldığına dair bir iddia gündeme gelmişti ki, dizinin Hızır Reis’i Oktay Kaynarca, konu hakkında ilk kez bir açıklamada bulundu. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi kısa bir süre önce ATV ve yapım arasındaki gerginlikten dolayı ekranlara veda etmişti. Sevenlerini büyük bir şoka sokan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise ilk kez bu şekilde bir açıklama yaptı. Meğer Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.