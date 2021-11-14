Benim Hayatım Dizisinin Meral’i Öykü Çelik Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Önder Açıkbaş (Vedat) İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Benim Hayatımın dizisinin Meral’i Öykü Çelik’in yaşını duyanlar büyük şok yaşadı. Özellikle Başarılı oyuncunun partneri Önder Açıklaş ile aralarında olan yaş farkı dikkatleri çekti, gören herkesi şok etti. İşte, Öykü Çelik ve partneri Önder Açıkbaş arasındaki yaş farkı…
Yeni sezonda Star TV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Benim Hayatım dizisi büyük ilgi görüyor. Yayınlandığı ilk bölümünden itibaren binlerce kişinin dikkatini çekmeye başlayan dizi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Seyirciler de dizide yer alan oyuncular hakkında birçok soru soruyorlar. Bu sorular arasında dizinin ana karakterleri arasında yer alan Öykü Çelik de yer alıyor. Benim Hayatımın dizisinin Meral’i Öykü Çelik’in yaşını duyanlar büyük şok yaşadı. Özellikle Başarılı oyuncunun partneri Önder Açıklaş ile aralarında olan yaş farkı dikkatleri çekti, gören herkesi şok etti. İşte, Öykü Çelik ve partneri Önder Açıkbaş arasındaki yaş farkı…
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14 Kas 2021 - 10:08 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.