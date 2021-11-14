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14 Kas 2021 - 10:23

Camdaki Kız Dizisine Arka Sokaklar Şoku! O İsim Resmen Muzo’nun Aşkı Olarak Geliyor! Nalan’ın Tıpatıp Aynısı… Görenler Büyük Şok Yaşadı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Arka Sokaklar şoku! O isim resmen Muzo’nun kız arkadaşı olarak geliyor ve Nalan’ın tıpatıp aynısı! Görenleri büyük şoka sokan bu durum ise fragmanı izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Kısa bir süre önce boşanma kararı alan Sedat ve Nalan’dan olay resmen çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…