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14 Kas 2021 - 10:48

Masumlar Apartmanı Dizisine Ceylan Resmen Giriş Yaptı! Rüya’ya Yol Gözüktü, Artık Kapının Dışarısına Konuşacak! O Sahneleri Can Yaktı…

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’na Ceylan karakteri resmen diziye giriş yaptı. Rüya karakterinin diziden ayrılacağı konuşulurken; artık kapının dışına konulacağı da ortaya çıktı. Ceylan ve Han’ın o sahneler ise yürekleri yaktı, görenler mest oldu! Peki, neler oluyor?