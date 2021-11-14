Kova Burcu Kadınlarının Hamilelik Dönemleri Nasıl Geçer? Kova Burcu Kadınlarının Özellikleri Nelerdir?

Kova burcu 21 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasını kapsamaktadır. Kova burcu kadını hamilelik boyunca verilecek olan bütün kararları kendisi almak ister. Kova burcu kadını hamileliğinde sıra dışı olan her şeyi denemek ister. Standart sıradan bir hamilelik geçirmek istemez. Bunun için farklı olan doğum yöntemlerini detaylı bir şekilde araştırıp bunu uygulamak ister.

Farklı doğum yöntemleri arasında bebeğini suda doğurma ya da hipnoz yöntemi ile doğurmak isteyebilir. Hiçbir şekilde anestezi almadan doğum yapmak ilgisini çekebilir. Kova burcu kadını genel olarak sıra dışı olmayı sever.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!