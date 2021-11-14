- 14 Kas 2021 - 11:00 G: 14 Kas 2021 - 11:02

Benim Hayatım Dizisinin Hayat’ı Nilsu Berfin Aktaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Genco Özak (Ali) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak arasında kaç yaş fark var? İşte, herkesin şaşırdığı Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak arasındaki yaş farkı…

Benim Hayatım dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Başarılı oyuncuları ve güçlü senaryosu ile dikkatleri çekmeyi başaran dizinin genel yayın yönetmen koltuğunda ise Onur Tan bulunuyor. Güçlü kadrosu ve konusu ile dikkatleri çeken dizinin oyuncuları merak ediliyor. En merak edilen konulardan birisi de başrol oyuncusu Nilsu Berfin Aktaş ile partneri Genco Özak arasındaki yaş farkı olarak yer alıyor. Peki, Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak arasında kaç yaş fark var? İşte, herkesin şaşırdığı Nilsu Berfin Aktaş ve Genco Özak arasındaki yaş farkı…

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14 Kas 2021 - 11:00 - Biyografi

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