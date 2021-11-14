Oğlak Burcu Kadınlarının Hamilelik Dönemleri Nasıl Geçer? Oğlak Burcu Kadınlarının Özellikleri Nelerdir?

Oğlak burcu 22 Aralık- 20 Ocak tarihleri arasını kapsamaktadır. Oğlak burcu kadını gebeliğini bir görev olarak görür. Ve hamileliği boyunca da bunu başarıyla sonuçlandırır. Oğlak burcu kadını doktorun söylediği her şeyi yapar. Oğlak burcu kadını doktor tavsiyesinin ve kurallarının dışına asla çıkmaz. Oğlak burcu kadınları hamileliği boyunca daha az kilo alırlar. Oğlak burcu kadınları hamile iken günlük rutin işlerini asla aksatmazlar.

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