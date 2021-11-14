- 14 Kas 2021 - 11:03 G: 14 Kas 2021 - 11:05

Oğlak Burcu Kadınlarının Hamilelik Dönemleri Nasıl Geçer? Oğlak Burcu Kadınlarının Özellikleri Nelerdir?

Peki, oğlak burcu kadınları hamilelik dönemlerini nasıl geçirir, nasıl bir hamilelik yaşarlar? Oğlak burcu kadınlarının genel özellikleri nasıldır? Sizler için oğlak burcu kadınları hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

Oğlak burcu 22 Aralık-  20 Ocak tarihleri arasını kapsamaktadır. Oğlak burcu kadını gebeliğini bir görev olarak görür. Ve hamileliği boyunca da bunu başarıyla sonuçlandırır. Oğlak burcu kadını doktorun söylediği her şeyi yapar. Oğlak burcu kadını doktor tavsiyesinin ve kurallarının dışına asla çıkmaz. Oğlak burcu kadınları hamileliği boyunca daha az kilo alırlar. Oğlak burcu kadınları hamile iken günlük rutin işlerini asla aksatmazlar.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Kas 2021 - 11:03 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Benim Hayatım Dizisinin Hayat’ı Nilsu Berfin Aktaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Genco Özak (Ali) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Benim Hayatım Dizisinin Hayat’ı Nilsu Berfin Aktaş Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Partneri Genco Özak (Ali) ile Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Kova Burcu Kadınlarının Hamilelik Dönemleri Nasıl Geçer? Kova Burcu Kadınlarının Özellikleri Nelerdir? mask
Kova Burcu Kadınlarının Hamilelik Dönemleri Nasıl Geçer? Kova Burcu Kadınlarının Özellikleri Nelerdir?
Masumlar Apartmanı Dizisine Ceylan Resmen Giriş Yaptı! Rüya’ya Yol Gözüktü, Artık Kapının Dışarısına Konuşacak! O Sahneleri Can Yaktı… mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Ceylan Resmen Giriş Yaptı! Rüya’ya Yol Gözüktü, Artık Kapının Dışarısına Konuşacak! O Sahneleri Can Yaktı…
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sağlık Çalışanları Büyük Jest! 2021 Yılı... mask
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sağlık Çalışanları Büyük Jest! 2021 Yılı...
Camdaki Kız Dizisine Arka Sokaklar Şoku! O İsim Resmen Muzo’nun Aşkı Olarak Geliyor! Nalan’ın Tıpatıp Aynısı… Görenler Büyük Şok Yaşadı! mask
Camdaki Kız Dizisine Arka Sokaklar Şoku! O İsim Resmen Muzo’nun Aşkı Olarak Geliyor! Nalan’ın Tıpatıp Aynısı… Görenler Büyük Şok Yaşadı!
Balık Burcunun Çocukları Nasıldır? Balık Burcu Çocukları Nelerden Hoşlanır? Balık Burcu Çocuklarının Özellikleri Nelerdir? mask
Balık Burcunun Çocukları Nasıldır? Balık Burcu Çocukları Nelerden Hoşlanır? Balık Burcu Çocuklarının Özellikleri Nelerdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status