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14 Kas 2021 - 11:12

Masumlar Apartmanı Neriman Döktürdü! Öyle Bir Açılıp Saçıldı Ki, Görenler Mest Oldu! Minicik, Dar Elbisesiyle Baştan Çıkardı! “Bizde Kalp Var!”

TRT1 Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı oyuncusu Neriman akılları başlardan aldı! Öyle bir açılıp saçıldı ki, Neriman karakterinden çok uzak olduğunu resmen gösterdi. Minicik ve dar elbisesiyle akılları başlarda alan güzel isim dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise bu paylaşıma “Bizde kalp var” yorumlarında bulundu.