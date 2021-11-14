Masumlar Apartmanı Neriman Döktürdü! Öyle Bir Açılıp Saçıldı Ki, Görenler Mest Oldu! Minicik, Dar Elbisesiyle Baştan Çıkardı! “Bizde Kalp Var!”
TRT1 Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı oyuncusu Neriman akılları başlardan aldı! Öyle bir açılıp saçıldı ki, Neriman karakterinden çok uzak olduğunu resmen gösterdi. Minicik ve dar elbisesiyle akılları başlarda alan güzel isim dengeleri değiştirdi. Birçok kişi ise bu paylaşıma “Bizde kalp var” yorumlarında bulundu.
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterine hayat veren Gizem Katmer; oyunculuk başarısını Masumlar Apartmanı dizisiyle resmen kanıtlıyor. Her bölümünde gözüken ve hasta kardeşlerin en küçüğüne hayat veren Gizem Katmer, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor! Peki, Gizem Katmer nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.