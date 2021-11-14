- 14 Kas 2021 - 11:54 G: 14 Kas 2021 - 11:58

Masterchef Emre’nin Parkinson Hastalığı Hakkında İlk Açıklama Geldi! Emre Büber Öyle Bir Şey Dedi Ki, Yer Gök Sallandı! Hüngür Hüngür Ağlatmıştı Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Eme Büber’in kısa bir süre önce Parkinson hastası olduğu iddia edilmişti. Hayranlarını derinden üzen hatta hüngür hüngür ağlatan Emre Büber’den ise konu hakkında ilk açıklama resmen geldi. Öyle bir şey dedi ki, yer gök sallandı. Meğer…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen yarışmadan bir hafta önce bilerek yarışmadan çekilmek için tabağını bitirmeyen Emre Büber, “Tadında bıraktım” açıklamasında bulunmuştu. Somer Şef ise “Sen vazgeçtin!” sözlerini dile getirmişti. Peki, Masterchef Emre’nin Parkinson hastalığı hakkında çıkan iddialara cevabı ne oldu?

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14 Kas 2021 - 11:54 Ankara- Gündem

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