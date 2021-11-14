Survivor All Star Kadrosu Komple Değişti! Batuhan Karacakaya Aşk Dedikoduları Sonrasında Vazgeçti! Yarışma Esra Erol’a Döndü, O İsimler…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da All Star için düzenlenen kadro tamamen değişti. Batuhan Karacakaya’nın bu yıl kadroda yer alacağı konuşulurken; çıkan aşk dedikoduları sonrasında vazgeçtiği iddia edildi. Yarışmada olacak olan birçok ismin birbiriyle aşk yaşadığı da ortaya çıkınca; “Program Esra Erol’a döndü” yorumları geldi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın 3 yıldan beri ekranlara getirilmesinin planını yaptığını Acun Ilıcalı bizzat dile getirmişti. Şimdi ise tüm kadronun değiştiği Hikmet Tuğsuz ve Sema Ocak’ın gelmekten vazgeçtiği ortaya çıktı. Peki, Survivor All Star’daki son dakika gelişmeleri neler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.