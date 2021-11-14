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14 Kas 2021 - 12:24

Survivor All Star Kadrosu Komple Değişti! Batuhan Karacakaya Aşk Dedikoduları Sonrasında Vazgeçti! Yarışma Esra Erol’a Döndü, O İsimler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da All Star için düzenlenen kadro tamamen değişti. Batuhan Karacakaya’nın bu yıl kadroda yer alacağı konuşulurken; çıkan aşk dedikoduları sonrasında vazgeçtiği iddia edildi. Yarışmada olacak olan birçok ismin birbiriyle aşk yaşadığı da ortaya çıkınca; “Program Esra Erol’a döndü” yorumları geldi.