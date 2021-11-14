- 14 Kas 2021 - 12:24 G: 14 Kas 2021 - 12:27

Survivor All Star Kadrosu Komple Değişti! Batuhan Karacakaya Aşk Dedikoduları Sonrasında Vazgeçti! Yarışma Esra Erol’a Döndü, O İsimler…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da All Star için düzenlenen kadro tamamen değişti. Batuhan Karacakaya’nın bu yıl kadroda yer alacağı konuşulurken; çıkan aşk dedikoduları sonrasında vazgeçtiği iddia edildi. Yarışmada olacak olan birçok ismin birbiriyle aşk yaşadığı da ortaya çıkınca; “Program Esra Erol’a döndü” yorumları geldi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın 3 yıldan beri ekranlara getirilmesinin planını yaptığını Acun Ilıcalı bizzat dile getirmişti. Şimdi ise tüm kadronun değiştiği Hikmet Tuğsuz ve Sema Ocak’ın gelmekten vazgeçtiği ortaya çıktı. Peki, Survivor All Star’daki son dakika gelişmeleri neler?

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14 Kas 2021 - 12:24 Ankara- Gündem

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