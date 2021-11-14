Koç Burcu Kadınlarının Hamilelik Dönemleri Nasıl Geçer? Koç Burcu Kadınlarının Özellikleri Nelerdir?

Koç burcu 21 Mart- 20 Nisan tarihleri arasını kapsamaktadır. Koç burcu kadını günlük hayatında aşırı hareketli olduğundan onu hareketsiz alıkonulması mümkün değildir. Eğer ki hamilelik sürecinde hareket etmemesi gerektiren durumlar olduğunda zor bir hamilelik geçirmesi beklenir. Koç burcu kadını hareket etmeden duramaz. Günlük yaşantısı içerisindeki hareketlilik onun için bir yaşam felsefesi olmuştur.

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