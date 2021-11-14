- 14 Kas 2021 - 13:20 G: 14 Kas 2021 - 13:23

Konuşanlar Hasan Can Kaya Bakın Kaç Yaşındaymış Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevgilisi Sultan San İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…

Hasan Can Kaya ve Sultan San arasında kaç yaş fark var? İşte, herkesi şaşırtan Hasan Can Kaya ve Sultan San arasındaki yaş farkı…

Günümüzün popüler isimleri arasında yer alan Hasan Can Kaya’nın aşk hayatı oldukça merak ediliyor. Son zamanların popüler programlarından birisi olan ve kısa zaman içerisinde milyonlarca seyirciye sahip olan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya herkes tarafından araştırılıyor. Seyirciler komedyenin bilinmeyen özel hayatı hakkında da birçok detayı merak ediyorlar. Programı ile ön plana çıkan Kaya’nın aşk hayatı da kişilerin merak ettikleri arasında yer alıyor. Başarılı komedyenin Konuşanlar programının yönetmeni Sultan San ile sevgili olduğu ortaya çıkmıştı. Yıllardır süren bu birliktelikteki yaş farkı ise duyan herkesi şaşırttı. Peki, Hasan Can Kaya ve Sultan San arasında kaç yaş fark var? İşte, herkesi şaşırtan Hasan Can Kaya ve Sultan San arasındaki yaş farkı…

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14 Kas 2021 - 13:20 - Biyografi

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