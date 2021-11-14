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14 Kas 2021 - 13:50

Camdaki Kız Dizisinde Olmaz Denilen Oldu! Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sedat Mosmor Oldu! Seyirciler Çığlık Çığlığa…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde “Olmaz” denilen her şey oldu. Nalan öyle bir şey yaptı ki, Sedat resmen mosmor oldu. Fragmanı yayınlanan Camdaki Kız dizisinde dengelerin değiştiğinin görülmesi ise birçok kişiye çığlık attırdı. Peki, neler oluyor?