- 14 Kas 2021 - 13:50 G: 14 Kas 2021 - 13:54

Camdaki Kız Dizisinde Olmaz Denilen Oldu! Nalan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Sedat Mosmor Oldu! Seyirciler Çığlık Çığlığa…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde “Olmaz” denilen her şey oldu. Nalan öyle bir şey yaptı ki, Sedat resmen mosmor oldu. Fragmanı yayınlanan Camdaki Kız dizisinde dengelerin değiştiğinin görülmesi ise birçok kişiye çığlık attırdı. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinin son bölümünde Sedat ve Cana İngiltere’ye taşınmak için valizlerini toplayıp havaalanına gitmişlerdi. Sedat ise havaalanında beş parasız kaldığını resmen anlamıştı. Karşısına çıkan Nalan’la yeniden evine dönen Sedat ise “Babam beni kabul etmezse, bir soyadım bile olmayacak” sözlerini dile getirmişti. Peki, yeni bölümde neler olacak?

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14 Kas 2021 - 13:50 Ankara- Gündem

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