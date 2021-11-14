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14 Kas 2021 - 14:19

Esra Erol’un Dans Videosu Ortalığı Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Kıvrak Hallerini Kanıtladı…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da yapımının sunucu koltuğunda oturan Esra Erol’un dans videosu ortalığı kasıp kavurdu! Beyaz Show’a geçtiğimiz yıllarda katılan Esra Erol’un öyle bir videosu ortaya çıktı ki, görenlerin ağzı resmen açık kaldı. Peki, neler oluyor?