- 14 Kas 2021 - 14:19 G: 14 Kas 2021 - 14:22

Esra Erol’un Dans Videosu Ortalığı Kasıp Kavurdu! Öyle Bir Şey Ortaya Çıktı Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Kıvrak Hallerini Kanıtladı…

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol’da yapımının sunucu koltuğunda oturan Esra Erol’un dans videosu ortalığı kasıp kavurdu! Beyaz Show’a geçtiğimiz yıllarda katılan Esra Erol’un öyle bir videosu ortaya çıktı ki, görenlerin ağzı resmen açık kaldı. Peki, neler oluyor?

Sevilerek takip edilen Esra Erol geçtiğimiz yıllarda evlendirme programı yapıyordu fakat RTÜK’ten gelen kararla birlikte programın formatını değiştirmişti. O dönemler Beyaz Show’a katılan Esra Erol ise milyonları şok içerisinde bıraktı. Milyonların ağzını açık bırakan Esra Erol özellikle sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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14 Kas 2021 - 14:19 Ankara- Gündem

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