Kardeşlerim Dizisinde Kadir Ölecek Mi? Akif’in Büyük Foyası Ortaya Çıktı! “Başınız Sağ Olsun Çocuklar” Öyle Bir Şey Oldu Ki…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Kadir karakteri ölecek mi? Milyonları hüngür hüngür ağlatan başarılı dizide rol alan Halit Özgür Sarı’nın hayat verdiği Kadir karakteri son bölümde her şeyi anlamıştı. Akif’in yapmış olduğu tüm oyun ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yayınlanan fragmanda; “Başınız sağ olsun çocuklar” sözleri ortalığı inletti. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümünde adeta kıyamet kopmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise Ömer’in “Abim kaza geçirmiş” sözleirnin ardından “Başınız sağ olsun çocuklar” sözleri milyonları şoka soktu. Peki, Kardeşlerim dizisinin güvenilir dağı Kadir diziden ayrılıyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.