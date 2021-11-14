- 14 Kas 2021 - 16:20 G: 14 Kas 2021 - 16:24

Kardeşlerim Dizisinde Kadir Ölecek Mi? Akif’in Büyük Foyası Ortaya Çıktı! “Başınız Sağ Olsun Çocuklar” Öyle Bir Şey Oldu Ki…

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim’de Kadir karakteri ölecek mi? Milyonları hüngür hüngür ağlatan başarılı dizide rol alan Halit Özgür Sarı’nın hayat verdiği Kadir karakteri son bölümde her şeyi anlamıştı. Akif’in yapmış olduğu tüm oyun ortaya çıkmıştı. Şimdi ise yayınlanan fragmanda; “Başınız sağ olsun çocuklar” sözleri ortalığı inletti. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Halit Özgür Sarı, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi isimlerin yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümünde adeta kıyamet kopmuştu. Yeni bölüm fragmanında ise Ömer’in “Abim kaza geçirmiş” sözleirnin ardından “Başınız sağ olsun çocuklar” sözleri milyonları şoka soktu. Peki, Kardeşlerim dizisinin güvenilir dağı Kadir diziden ayrılıyor mu?

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14 Kas 2021 - 16:20 Ankara- Gündem

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