Yargı Dizisinde Ceylin’in Hamlesi Ilgaz’ın Başını Döndürdü! Aşk Kıvılcımları Seyircileri Büyük Şoka Soktu! Büyük Aşk Başlıyor, Hazır Olun...
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde Ceylin’in hamlesi Ilgaz’ın resmen başını döndürdü. Seyirciler ise büyük şoku yaşadı, ağızları açık kaldı. Aşk kıvılcımlarını artıran sahnelerin ardından akıllara ise korkunç tablo geldi. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin’in babası öldürülmüştü. İnci’nin ölümünden sonra ne yapacağını şaşıran Ceylin, Ilgaz’a karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştı. Alacağı haberle yıkılacak olan Ceylin’in fragmandaki hamlesi ise ağızları açık bıraktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.