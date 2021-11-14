- 14 Kas 2021 - 16:53 G: 14 Kas 2021 - 17:01

Yargı Dizisinde Ceylin’in Hamlesi Ilgaz’ın Başını Döndürdü! Seyirciler Büyük Şoku Resmen Yaşadı! Aşk Kıvılcımları Seyircileri Büyük Şoka Soktu! Neler Oluyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı dizisinde Ceylin’in hamlesi Ilgaz’ın resmen başını döndürdü. Seyirciler ise büyük şoku yaşadı, ağızları açık kaldı. Aşk kıvılcımlarını artıran sahnelerin ardından akıllara ise korkunç tablo geldi. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin son bölümünde Ceylin’in babası öldürülmüştü. İnci’nin ölümünden sonra ne yapacağını şaşıran Ceylin, Ilgaz’a karşı bir şeyler hissetmeye başlamıştı. Alacağı haberle yıkılacak olan Ceylin’in fragmandaki hamlesi ise ağızları açık bıraktı.

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14 Kas 2021 - 16:53 Ankara- Gündem

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