Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi Sultan Alparslan Kimdir? Sultan Alparslan’ın Karısı Aka Hatun Kimdir? Alparslan Büyük Selçuklu Konusu

TRT1 ekranlarında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oynadığı bölümleri ile oldukça fazla ses getirdi. Dizinin ana karakteri Sultan Alparslan ve karısı Aka Hatun karakterleri ile büyük beğeni topladı. TRT1’de sevenleri ile buluşan dizinin başrolünde Barış Arduç ve Fahriye Evcen yer alıyor. Başarılı oyuncuların birbirleri ile olan uyumları da daha ilk bölümden gözlerden kaçmadı. Dizi yayınlandıktan sonra ise seyirciler Sultan Alparslan’ın karısı Aka Hatun kimdir sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Peki, Sultan Alparslan’ın karısı Aka Hatun kimdir? İşte, Sultan Alparslan’ın karısı Aka Hatun hakkında merak edilen bütün detaylar…

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