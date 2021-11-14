- 14 Kas 2021 - 17:57 G: 14 Kas 2021 - 18:04

Masterchef Yarışmasında Elenen İsim Ortaya Çıktı, Seyirciler “Çok Şükür” Dedi! Bu İfşa Göbek Attırdı, Davul Zurna Tutturdu! “Sadece Ailesi Üzülecek!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında elenen isim yine ortaya çıktı. Elenen ismi öğrenenler ise “Çok şükür” yorumlarında bulundu ve göbek attıklarını dile getirdiler. Yarışmadan ilk defa birinin elendiğine çok sevineceklerini dile getiren sosyal medya kullanıcıları; “Elendiğine sadece ailesi üzülecek” yorumunda da bulundu!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü büyük bir heyecanlan izlenmesine rağmen özellikle Pazar akşamlarının enerjisi çok farklı oluyordu. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışma son kez Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Kırmızı takımın oyunu kaybetmesi sadece 3 kişiye dokunulmazlık oynatmıştı. Mert dokunulmazlığı alarak yeni haftada olacağını göstermişti. Peki, elenen isim kim oldu?

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14 Kas 2021 - 17:57 Ankara- Gündem

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