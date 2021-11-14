- 14 Kas 2021 - 18:58 G: 14 Kas 2021 - 19:01

Demet Özdemir Zenginliğin Formülü Söyledi! Birkaç Gün Önce 12 Asgari Ücreti Giymişti… Öyle Bir Şey Dedi Ki, Milyonlar Şok Oldu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, zenginliğin formülünü resmen söyledi! Birkaç gün önce 12 asgari ücrete denk gelen kombiniyle ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise zenginlik için öyle bir şey dedi ki, sosyal medya resmen sallandı!

En son Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde yer alarak adını duyuran Demet Özdemir, şimdi ise öyle bir şey dedi ki, ağızlar açık bıraktı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla cesaretini konuşturan Demet Özdemir, kısa bir süre önce davetini düzenlediği firmanın çekimlerinde yüzündeki değişiklikten dolayı “Estetik mi yaptırdı?” sorularına neden olmuştu. Peki, şimdi neler oluyor?

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14 Kas 2021 - 18:58 Ankara- Gündem

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