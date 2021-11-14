Anasayfa/

Foto Galeri/

14 Kas 2021 - 18:58

Demet Özdemir Zenginliğin Formülü Söyledi! Birkaç Gün Önce 12 Asgari Ücreti Giymişti… Öyle Bir Şey Dedi Ki, Milyonlar Şok Oldu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir, zenginliğin formülünü resmen söyledi! Birkaç gün önce 12 asgari ücrete denk gelen kombiniyle ağızları açık bırakmıştı. Şimdi ise zenginlik için öyle bir şey dedi ki, sosyal medya resmen sallandı!