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14 Kas 2021 - 19:26

Survivor Yarışmacıları Resmen Evleniyor! İlayda Şeker Duyurdu, Instagram Sallandı! Evlenme Teklifi Videosu… “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında aşk skandalları patlak verdi. Geçtiğimiz aylarda sevgili olduğu ortaya çıkan İlayda Şeker ve İsmail Balaban milyonları şoke etmişti. Şimdi ise evlenme kararı aldıkları ortaya çıktı. İlayda Şeker resmen duyurdu, görenlerin ise bu durumla ağızları açık kaldı. Evlenme teklifi yok ama birçok kişi çıkan görsele “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…