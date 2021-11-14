- 14 Kas 2021 - 19:26 G: 14 Kas 2021 - 19:29

Survivor Yarışmacıları Resmen Evleniyor! İlayda Şeker Duyurdu, Instagram Sallandı! Evlenme Teklifi Videosu… “Yok Artık”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında aşk skandalları patlak verdi. Geçtiğimiz aylarda sevgili olduğu ortaya çıkan İlayda Şeker ve İsmail Balaban milyonları şoke etmişti. Şimdi ise evlenme kararı aldıkları ortaya çıktı. İlayda Şeker resmen duyurdu, görenlerin ise bu durumla ağızları açık kaldı. Evlenme teklifi yok ama birçok kişi çıkan görsele “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada tanışan İlayda Şeker ve İsmail Balaban Instagram dünyasını sallamaya devam ediyor! İsmail Balaban ve İlayda Şeker’le sık sık bir araya gelen Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan’ın sarmaş dolaş halleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise kocaman tektaş akıllarda soru işareti bıraktı! Peki, neler oluyor?

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14 Kas 2021 - 19:26 Ankara- Gündem

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