Masterchef Azize’nin Vedası Yürekleri Dağladı! Şefler İle Azize Birbirlerini Bırakamadılar! Masterchef Azize Polat Kimdir, Kaç Yaşında?
Masterchef Azize vedası adeta yürekleri yaktı. Kimse onun gitmesini beklemiyordu. Şefler ile biri birilerinden kopamayan Azize kimdir, kaç yaşında? Sizler için Masterchef Azize hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
Tv8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması Masterchef 14 Kasım akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran başarılı yapımda bu akşam hayallerine bir isim veda etti. Ana kadro ile mücadele hız kesmeden devam ederken kimse gitmesini beklemiyordu. Her ne kadar bu alanda eğitimler almamış ve sadece ev hanımı olsa bile gösterdiği üstün başarılı ile herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Masterchef Azize vedası adeta yürekleri yaktı. Kimse onun gitmesini beklemiyordu. Şefler ile biri birilerinden kopamayan Azize kimdir, kaç yaşında? Sizler için Masterchef Azize hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…
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15 Kas 2021 - 00:41 - Biyografi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.