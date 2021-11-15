Masterchef Azize’nin Vedası Yürekleri Dağladı! Şefler İle Azize Birbirlerini Bırakamadılar! Masterchef Azize Polat Kimdir, Kaç Yaşında?

Tv8 ekranlarının en sevilen yemek yarışması Masterchef 14 Kasım akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısında yer aldı. Yedisinden yetmişine kadar herkesi ekran başına kilitlemeyi başaran başarılı yapımda bu akşam hayallerine bir isim veda etti. Ana kadro ile mücadele hız kesmeden devam ederken kimse gitmesini beklemiyordu. Her ne kadar bu alanda eğitimler almamış ve sadece ev hanımı olsa bile gösterdiği üstün başarılı ile herkesi kendisine hayran bırakıyordu. Masterchef Azize vedası adeta yürekleri yaktı. Kimse onun gitmesini beklemiyordu. Şefler ile biri birilerinden kopamayan Azize kimdir, kaç yaşında? Sizler için Masterchef Azize hakkında merak edilen her detayı derledik. İşte, merak edilenler…

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