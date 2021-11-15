Bugün Pazartesi Akşam Hangi Diziler Var? 15 Kasım 2021 Pazartesi TV Yayın Akışında Ne Var?

Haftanın ilk günü yayın akışında neler var bir hayli merak ediliyor. Haber bültenlerinden dizilere, filmlerden belgesellere kadar akla gelen birçok detay ön plana çıkmaya devam ediyor. Herkesin yakından takip ettiği kanallarda bu akşam neler var en çok araştırılan konulardan bir tanesi oldu.

Peki, bugün Pazartesi akşam hangi diziler var, 15 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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