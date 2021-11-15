ASKİ Ankara Su Kesintileri: 15 Kasım 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 15 Kasım 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen su altyapı ve bakım çalışmaları haftanın yeni gününde de devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar esnasında ortaya su kesintileri çıkıp çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, yönünü ASKİ’ye dönüyor. Peki, ASKİ 15 Kasım Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 15 Kasım Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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