15 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 15 Kasım 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapı çalışmaları bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Elektrik çalışmaları esnasında ortaya elektrik kesintileri çıkıp çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına cevap arıyor. Peki, 15 Kasım Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 15 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…