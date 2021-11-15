- 15 Kas 2021 - 08:33 G: 15 Kas 2021 - 08:35

15 Kasım 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen elektrik altyapı çalışmaları bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Elektrik çalışmaları esnasında ortaya elektrik kesintileri çıkıp çıkmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına cevap arıyor. Peki, 15 Kasım Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 15 Kasım Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

15 Kas 2021 - 08:33 - Yaşam

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