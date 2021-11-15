14 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Teşkilat Mı, Yargı Mi, Masterchef Türkiye Mi Reyting Birincisi!

Haftanın son günü televizyon ekranlarında biri birinden farklı diziler yeni bölümleri ile yerini aldılar. Severek yakından takip edilen yapımların sonuçları bir hayli merak ediliyor. Dizilerde meydana gelen izlenme oranlarının ekranlarda yer alma süreleri ile paralel ilerlemesi insanların reyting oranlarını yakından takip etmesine neden oluyor.

Peki, 14 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Teşkilat, Masterchef Türkiye, Yargı…

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