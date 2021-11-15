14 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Teşkilat Mı, Yargı Mi, Masterchef Türkiye Mi Reyting Birincisi!
Peki, 14 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Teşkilat, Masterchef Türkiye, Yargı…
Haftanın son günü televizyon ekranlarında biri birinden farklı diziler yeni bölümleri ile yerini aldılar. Severek yakından takip edilen yapımların sonuçları bir hayli merak ediliyor. Dizilerde meydana gelen izlenme oranlarının ekranlarda yer alma süreleri ile paralel ilerlemesi insanların reyting oranlarını yakından takip etmesine neden oluyor.
Peki, 14 Kasım reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu, kim zirvede yerini korumayı başardı? Reyting sonuçları açıklandı, görenler gözlerine inanamadı. Kimse beklemezken birinci olan yapım herkesi şok etti. Teşkilat, Masterchef Türkiye, Yargı…
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15 Kas 2021 - 11:37 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.