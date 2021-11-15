- 15 Kas 2021 - 15:06

Eski Survivor Yasin Obuz Açtı Ağzını, Yumdu Gözünü! Masterchef Azize İçin Öyle Laflar Etti Ki, Azize Görünce Yerin Dibine Girecek…

Yasin’den ağza alınmayacak laflar geldi. Adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Masterchef Azize hakkında öyle lafları dile getirdi ki Azize yarışmadan iyi ki elendim diyecek. İşte, o anlar…

Eski Survivor yarışmacılarından Yasin Obuz, Survivor’dan hemen önce Masterchef’e, Masterchef’ten hemen önce de Yemekteyiz gibi birçok programa katıldı. Ekranların renkli yüzü Yasin Obuz genel olarak yaptığı sevimli hareketler, espriler ya da arkadaşları ile aralarında meydana gelen diyaloglarla gündemde yer alırdı. Fakat bu sefer öyle bir şey oldu ki görenler gözlerine, duyanlar kulaklarına inanamadı.

Yasin’den ağza alınmayacak laflar geldi. Adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Masterchef Azize hakkında öyle lafları dile getirdi ki Azize yarışmadan iyi ki elendim diyecek. İşte, o anlar…

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15 Kas 2021 - 15:06 - Spor

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